【企業盈警】和嘉控股（７０４）料中期盈轉虧蝕３５００萬元

《經濟通通訊社１６日專訊》和嘉控股（００７０４）公布，截至今年６月３０日止六個月

，董事會預期期內錄得虧損約為３５００萬元，對比去年同期盈利為７９６０萬元。

公司間接擁有９０％權益的附屬公司－山西金岩和嘉能源有限公司已根據山西省政府政策要

求，全面關停孝義市內所有碳化室高度４﹒３米的焦爐。因此，期內虧損影響集團整體表現。

（ｂｎ）

