【企業盈警】太和控股（７１８）料中期稅前虧損擴至不少於３億元

《經濟通通訊社１６日專訊》太和控股（００７１８）預期，截至今年６月底止中期，錄得

除稅前虧損不少於３億元，去年同期未經審核除稅前虧損約４６９０萬元。

該集團指，除稅前虧損大幅增加的主要原因是，中國投資物業因新冠疫情爆發的持續負面影

響導致公允值減少；及就收購廣州商場有關之銀行貸款導致相關之財務成本增加。（ｈｙ）

