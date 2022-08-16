【聚焦人幣】人幣中間價貶３２０點子，報６﹒７７３０近兩周低

《經濟通通訊社１６日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７７３０，

較上個交易日跌３２０點子，創８月３日以來近兩周新低，上個交易日報６﹒７４１０。

市場料通脹觸頂，或促使聯儲局放緩加息步伐，但在全球經濟不景氣背景下，美匯指數周一

（１５日）仍反彈至一周高位，紐約尾盤漲０﹒８１％，至１０６﹒４９。雖然經濟數據顯示美

國通脹最糟糕時刻已過，但聯儲局官員仍強調鷹派立場，矢言抗擊通脹之戰仍未結束。有市場人

士仍相信美國下月會加息７５基點。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

１美元╱人民幣 ６﹒７７３０ ＋３２０﹒００

１歐元╱人民幣 ６﹒８８１６ －３４０﹒００

１００日圓╱人民幣 ５﹒０８９８ ＋３６８﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８６４２ ＋３９﹒３０

１英鎊╱人民幣 ８﹒１６４６ －１５５﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒７５３３ －４７４﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒３０７７ －４１９﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒９１４８ －１８﹒００

１瑞郎╱人民幣 ７﹒１６１１ ＋２８﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒２４７５ －２８９﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６５８２ －１０﹒５０

１人民幣╱俄羅斯盧布 ９﹒０４９６ －６８９﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒４２５９ ＋１９３﹒００

１人民幣╱韓元 １９３﹒００００ －２５﹒００

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

