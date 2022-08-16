【聚焦人幣】人幣中間價貶３２０點子，報６﹒７７３０近兩周低

《經濟通通訊社１６日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７７３０，
較上個交易日跌３２０點子，創８月３日以來近兩周新低，上個交易日報６﹒７４１０。
市場料通脹觸頂，或促使聯儲局放緩加息步伐，但在全球經濟不景氣背景下，美匯指數周一
（１５日）仍反彈至一周高位，紐約尾盤漲０﹒８１％，至１０６﹒４９。雖然經濟數據顯示美
國通脹最糟糕時刻已過，但聯儲局官員仍強調鷹派立場，矢言抗擊通脹之戰仍未結束。有市場人
士仍相信美國下月會加息７５基點。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
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１美元╱人民幣 ６﹒７７３０ ＋３２０﹒００
１歐元╱人民幣 ６﹒８８１６ －３４０﹒００
１００日圓╱人民幣 ５﹒０８９８ ＋３６８﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒８６４２ ＋３９﹒３０
１英鎊╱人民幣 ８﹒１６４６ －１５５﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒７５３３ －４７４﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒３０７７ －４１９﹒００
１新加坡╱人民幣 ４﹒９１４８ －１８﹒００
１瑞郎╱人民幣 ７﹒１６１１ ＋２８﹒００
１加元╱人民幣 ５﹒２４７５ －２８９﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６５８２ －１０﹒５０
１人民幣╱俄羅斯盧布 ９﹒０４９６ －６８９﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒４２５９ ＋１９３﹒００
１人民幣╱韓元 １９３﹒００００ －２５﹒００
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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。
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