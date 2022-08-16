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16/08/2022 09:21

【聚焦人幣】人幣中間價貶３２０點子，報６﹒７７３０近兩周低

　　《經濟通通訊社１６日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７７３０，
較上個交易日跌３２０點子，創８月３日以來近兩周新低，上個交易日報６﹒７４１０。
　　市場料通脹觸頂，或促使聯儲局放緩加息步伐，但在全球經濟不景氣背景下，美匯指數周一
（１５日）仍反彈至一周高位，紐約尾盤漲０﹒８１％，至１０６﹒４９。雖然經濟數據顯示美
國通脹最糟糕時刻已過，但聯儲局官員仍強調鷹派立場，矢言抗擊通脹之戰仍未結束。有市場人
士仍相信美國下月會加息７５基點。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒７７３０　＋３２０﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　６﹒８８１６　－３４０﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒０８９８　＋３６８﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８６４２　　＋３９﹒３０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒１６４６　－１５５﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒７５３３　－４７４﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒３０７７　－４１９﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒９１４８　　－１８﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　７﹒１６１１　　＋２８﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒２４７５　－２８９﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６５８２　　－１０﹒５０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　　９﹒０４９６　－６８９﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒４２５９　＋１９３﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１９３﹒００００　　－２５﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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