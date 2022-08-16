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16/08/2022 09:59

【限電停產】四川預計最大用電負荷將比去年增２５％，電力股飆高

　　《經濟通通訊社１６日專訊》四川電力保供面臨最嚴峻局面，全省電力供需形勢已由７月份
的高峰時期電力「緊缺」，轉變為全天電力電量「雙缺」的嚴峻局面，預計全省最大用電負荷將
比去年同期增加２５％。目前，四川已啟動三級保供電調控措施，全力保障民生用電。國網四川
省電力公司直指，所有電力入川通道目前已全部滿載運行，組織省外電力支援難度增大，電力供
需形勢極度緊張。
　　電力股集體爆發，南網電源（深：００３０３５）、立新能源（深：００１２５８）、廣安
愛眾（滬：６００９７９）拉升漲停，樂山電力（滬：６００６４４）漲３％，嘉澤新能
（滬：６０１６１９）揚升２﹒８％，建投能源（深：０００６００）升２﹒４％，江蘇新能
（滬：６０３６９３）升２﹒１％，金開新能（滬：６００８２１）、節能風電
（滬：６０１０１６）升近２％。
　　東莞證券表示，７月全國有２４５個國家氣象站日最高氣溫突破７月歷史極值。截至８月
１３日，中央氣象台已經連續２４天發布高溫預警，並且未來高溫仍將持續一到兩周左右。較高
的氣溫將增加空調等電器的使用頻率，從而提升電力需求。（ｃａ）
　

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