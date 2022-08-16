【新冠肺炎】上海昨發現３例新冠陽性感染者，２地升中風險

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１６日上海專電》上海市衛健委通報，昨日（１５日）上海

新增本土無症狀感染者３例，無新增本土新冠肺炎確診病例，均在隔離管控中發現。新增境外輸

入性新冠肺炎確診病例１０例和無症狀感染者１２例，其中１０例確診病例和１１例無症狀感染

者均在閉環管控中發現。根據疫情所涉及的區域，上海２個地劃為疫情中風險區。

截止目前，上海共有８個疫情高風險區、９個疫情中風險區。

