  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

16/08/2022 08:44

【新冠肺炎】上海昨發現３例新冠陽性感染者，２地升中風險

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１６日上海專電》上海市衛健委通報，昨日（１５日）上海
新增本土無症狀感染者３例，無新增本土新冠肺炎確診病例，均在隔離管控中發現。新增境外輸
入性新冠肺炎確診病例１０例和無症狀感染者１２例，其中１０例確診病例和１１例無症狀感染
者均在閉環管控中發現。根據疫情所涉及的區域，上海２個地劃為疫情中風險區。
　　截止目前，上海共有８個疫情高風險區、９個疫情中風險區。

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話16/08/2022
【虛幣世界】料美國經濟衰退，加密貨幣受制於阻力位
人氣文章專訪15/08/2022
【陶冬專訪】西方制裁對俄羅斯石油產業衝擊不大（有片）
人氣文章中國故事15/08/2022
《神州經脈》金融經濟數據全線低迷　降政策利率沖喜　滬指僅微跌
人氣文章財經熱話15/08/2022
海底撈發盈警大行唱淡卻飆8%　復甦憧憬有得炒？
人氣文章財經熱話15/08/2022
【收息股執位】恒指續兩萬關爭持　伺機部署收息股？溫傑推薦一股兩ETF！
人氣文章財經熱話15/08/2022
五國企擬自美退市　股價集體下挫中石油插4%
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金