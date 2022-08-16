【限電停產】四川拉閘工業用電，富士康成都等多家企業停產６天

《經濟通通訊社１６日專訊》踏入８月，內地多個省市的高溫天氣持續，帶動電力負荷激增

。為了確保電網系統平穩運行，保證居民用電，四川、江蘇、浙江及安徽等地相繼啟動有序用電

模式，提倡節約用電，要求工業企業錯峰生產「讓電於民」。其中四川電力供需形勢加劇，當地

啟動３級保供電調控措施，部分高載能企業，１５日起至２０日停產６天，讓電於民。

負責蘋果手表及電腦組裝生產的富士康成都工廠停止生產６天。富士康指，停產暫時對公司

運營影響不大。



＊四川鋰鹽、電池片等企業均停產＊



不少內地上市公司已發布公告，指四川廠房接獲相關部門通知，受電力供應張影響，要停產

數天。國光股份 （深：００２７４９）昨日午間公告，位於成都市簡陽市的全資子公司四川潤

爾科技有限公司接到通知，受電力供應緊張影響，潤爾科技於８月１５日－２０日臨時停產。

此外，當地３家不同鋰鹽企業確認四川實施生產「全停６天」。四川部分硅料、電池片企業

出現停產，但是停產時間不一，量不大，目前庫存有效保障供應，所以對行業整體影響不大。

國網四川省電力公司指，７月以來，四川遭遇大範圍長時間極端高溫乾旱天氣，電力負荷屢

創新高，全省電力供應形勢極為緊張。目前所有電力入川通道已全部滿載運行，組織省外電力支

援難度增大，電力供需形勢極度緊張。

四川省經濟和信息化廳、國網四川省電力公司早前聯合下發緊急通知，擴大工業企業讓電於

民實施範圍，確保民生用電，確保不出現拉閘限電。從８月１５日起取消主動錯避峰需求響應，

在全省（除攀枝花、涼山）的１９個市（州）擴大工業企業讓電於民實施範圍，對四川電網有序

用電方案中所有工業電力用戶（含白名單重點保障企業）實施生產全停（保安負荷除外），放高

溫假，讓電於民，時間從２０２２年８月１５日００：００至２０日２４：００。（ｃａ）

