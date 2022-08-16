  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

16/08/2022 09:23

【新冠肺炎】全國本土陽性增至２３６８宗，海南仍佔過半數

　　《經濟通通訊社１６日專訊》內地昨日（１５日）新增本土確診及無症狀感染合計２３６８
宗，較前日略增，仍是連續多日多於２０００宗。國家衛健委公布，全國昨日報告新增確診病例
５９１宗。其中，本土病例５３０宗（海南４２６宗，西藏２６宗，浙江１７宗，新疆１２宗，
福建１１宗，四川１１宗，廣東９宗，陝西４宗，北京３宗，河南３宗，青海２宗，內蒙古１宗
，江西１宗，山東１宗，廣西１宗，貴州１宗，雲南１宗），境外輸入病例６１宗。
　　全國昨日新增無症狀感染者１９３５宗，其中境外輸入９７宗，本土１８３８宗（海南
７８５宗，西藏６２９宗，新疆２４８宗，兵團５７宗，浙江３８宗，江西２９宗，湖北１１宗
，廣東８宗，青海８宗，江蘇４宗，四川４宗，上海３宗，山東３宗，雲南２宗，北京１宗，河
北１宗，安徽１宗，福建１宗，廣西１宗，重慶１宗，貴州１宗，陝西１宗，甘肅１宗）。
　
＊三亞新增陽性病例７８３例＊
　
　　海南省三亞市周二公告，昨日新增２９１宗確診病例（其中１宗為無症狀感染者轉歸）、
４９２宗無症狀感染者。合計新增陽性病例７８３例，較上日增加５宗，仍然居高不下；８月１
日至８月１５日，累計確診病例３５９６宗、無症狀感染者４４９７宗。
　　海南省疫情蔓延，受嚴密防疫措施影響，不少遊客滯留當地。重災區海南有約１５萬遊客因
疫情封控滯留，涉及江蘇、上海、四川、湖南等多個省市。惟因客機不足及省市協調問題，旅客
難回家。截至周六（１３日），海南當局已安排包機５６架次，共計保障滯留旅客返程８８３５
人，目的地省市包含陝西、上海、四川、湖南、廣東、江蘇、湖北、浙江、山東。（ｃａ）
　

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事16/08/2022
【上海特寫】長三角一體化完成88項制度創新　打通區域資源共享
人氣文章開市Good Morning16/08/2022
潘鐵珊：難言舜宇何時回復增長　惟短炒具值博率上望130元或以上
人氣文章財經熱話16/08/2022
【虛幣世界】料美國經濟衰退，加密貨幣受制於阻力位
人氣文章專訪15/08/2022
【陶冬專訪】西方制裁對俄羅斯石油產業衝擊不大（有片）
人氣文章中國故事15/08/2022
《神州經脈》金融經濟數據全線低迷　降政策利率沖喜　滬指僅微跌
人氣文章財經熱話15/08/2022
海底撈發盈警大行唱淡卻飆8%　復甦憧憬有得炒？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金