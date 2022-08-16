【新冠肺炎】全國本土陽性增至２３６８宗，海南仍佔過半數

《經濟通通訊社１６日專訊》內地昨日（１５日）新增本土確診及無症狀感染合計２３６８
宗，較前日略增，仍是連續多日多於２０００宗。國家衛健委公布，全國昨日報告新增確診病例
５９１宗。其中，本土病例５３０宗（海南４２６宗，西藏２６宗，浙江１７宗，新疆１２宗，
福建１１宗，四川１１宗，廣東９宗，陝西４宗，北京３宗，河南３宗，青海２宗，內蒙古１宗
，江西１宗，山東１宗，廣西１宗，貴州１宗，雲南１宗），境外輸入病例６１宗。
全國昨日新增無症狀感染者１９３５宗，其中境外輸入９７宗，本土１８３８宗（海南
７８５宗，西藏６２９宗，新疆２４８宗，兵團５７宗，浙江３８宗，江西２９宗，湖北１１宗
，廣東８宗，青海８宗，江蘇４宗，四川４宗，上海３宗，山東３宗，雲南２宗，北京１宗，河
北１宗，安徽１宗，福建１宗，廣西１宗，重慶１宗，貴州１宗，陝西１宗，甘肅１宗）。
＊三亞新增陽性病例７８３例＊
海南省三亞市周二公告，昨日新增２９１宗確診病例（其中１宗為無症狀感染者轉歸）、
４９２宗無症狀感染者。合計新增陽性病例７８３例，較上日增加５宗，仍然居高不下；８月１
日至８月１５日，累計確診病例３５９６宗、無症狀感染者４４９７宗。
海南省疫情蔓延，受嚴密防疫措施影響，不少遊客滯留當地。重災區海南有約１５萬遊客因
疫情封控滯留，涉及江蘇、上海、四川、湖南等多個省市。惟因客機不足及省市協調問題，旅客
難回家。截至周六（１３日），海南當局已安排包機５６架次，共計保障滯留旅客返程８８３５
人，目的地省市包含陝西、上海、四川、湖南、廣東、江蘇、湖北、浙江、山東。（ｃａ）
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