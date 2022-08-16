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16/08/2022 09:41

【聚焦人幣】外資７月連續第六個月減持中國債券，國債轉小幅增持

　　《經濟通通訊社１６日專訊》路透周一（１５日）根據中債登最新數據計算，境外機構投資
者７月連續第六個月減持中國銀行間債券，規模２８１億元（人民幣．下同），環比減持力度明
顯放緩。其中，外資對中國國債轉為小幅增持，規模３３億元，終結此前連續五個月減持。同時
，外資７月減持政策性銀行債２２４億元，減持規模較上月的３５５億元亦放緩。過去六個月，
外資累計減持中債登債券規模達４７２６億元。
　　中債登公布的統計月報顯示，期末境外機構中債登債券托管餘額３２６０９億元，境外機構
中債登國債托管餘額為２３２２９億元，政金債托管餘額為８３２０億元。
　
＊憧憬美國放緩加息步伐，外資成新興市場債券淨買家＊
　
　　人行上海總部簡報稱，截至７月末，境外機構持有銀行間市場債券３﹒５１萬億元，約佔銀
行間債券市場總托管量的２﹒９％。從券種看，境外機構的主要托管券種是國債，佔比逾六成。
　　海外投資者在７月份成為不包括中國在內的亞洲新興市場債券的淨買家，寄望於美國可能會
在經濟受到影響的情況下放緩加息步伐，同時對通脹升高的擔憂也有所緩解。監管機構和債券市
場協會的數據顯示，上個月，外資共計淨買入２３﹒９億美元的印尼、泰國、馬來西亞、南韓和
印度的債券，這是自２月以來首次淨買入。（ｗｌ）

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