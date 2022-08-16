【聚焦人幣】人幣即期挫２８９點兩連貶，報６﹒７９１９創三月低

《經濟通通訊社１６日專訊》美匯反彈至一周高位，疊加人行意外調降政策利率，人民幣中

間價跌至近兩周低，即期匯率（ＣＮＹ）今日顯著低開３１３點，盤中險守６﹒８關，收報

６﹒７９１９，較上個交易日４時３０分收盤價跌２８９點子，錄兩連貶，收盤價創創５月１６

日以來三個月新低。全日在６﹒７８１０至６﹒７９７８之間波動。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現漲７３點子，報６﹒８０８３。

交易員稱，市場對全球經濟衰退擔憂加劇，避險需求追捧美元，人民幣承壓走弱，不過逢高

結匯較多限制了匯價調整空間。目前離在岸價差已擴至逾百點，離岸看貶意願若繼續上升，仍可

能拖累在岸匯價表現。另外人行調降政策利率後，境內一年期同業存單利率再度轉跌，中美利差

倒掛加劇使得長端掉期繼續承壓。

渣打銀行將三季度末美元╱人民幣匯率預測由６﹒６５上調至６﹒７５，同時維持年末匯價

在６﹒６０預測不變。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７７３０，較上個交易日跌３２０點子，

創８月３日以來近兩周新低，上個交易日報６﹒７４１０。（ｗｌ）

