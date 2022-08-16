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16/08/2022 14:36

【內房困局】大悅城獲批發行５０億小公募債券，募集資金用於償債

　　《經濟通通訊社１６日專訊》深交所披露，大悅城控股（深：００００３１）２０２２年面
向專業投資者公開發行公司債券項目已獲通過。該筆債券類別為小公募，擬發行金額５０億元（
人民幣．下同），承銷商╱管理人為中信証券、中信建投。本次債券募集資金扣除發行費用後，
擬將２０億元用於償還存量公司債券，３０億元用於償還其他到期債務。
　　大悅城現揚１﹒７％，報３﹒５元。（ｗｌ）

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