【內房困局】大悅城獲批發行５０億小公募債券，募集資金用於償債

《經濟通通訊社１６日專訊》深交所披露，大悅城控股（深：００００３１）２０２２年面

向專業投資者公開發行公司債券項目已獲通過。該筆債券類別為小公募，擬發行金額５０億元（

人民幣．下同），承銷商╱管理人為中信証券、中信建投。本次債券募集資金扣除發行費用後，

擬將２０億元用於償還存量公司債券，３０億元用於償還其他到期債務。

大悅城現揚１﹒７％，報３﹒５元。（ｗｌ）

