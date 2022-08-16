【ＦＯＣＵＳ】意外降息＋融資擔保，增量工具試探頻閃

【ＦＯＣＵＳ】一邊是「穩經濟政策應出盡出」，另一邊是「不超發貨幣、不透支未來」，

７月進一步轉弱的中國經濟數據，恐意味當局「既要、且要、還要」的心態，亟需轉向更有力、

更實質的增量政策工具。而央媽出其不意降息、離岸人幣兌美元單日急貶逾１％、國資背景機構

據報為示範房企中票全額擔保，試探信號頻閃。



＊信心不足致流動性淤積＊



自人行副行長劉國強１月直言「一年之計在於春，要靠前發力」，總理李克強５月再疾

呼「看得準的新舉措能用盡用，５月能出盡出」，惟最新揭盅的７月工業增加值、固定投資、消

費支出、青年就業、商品住宅銷售，全數指向經濟元氣未復，坊間甚至預期經濟增速未來數月恐

續放緩，到底是何環節出了問題？

要回答此問題，７月信貸數據可一窺端倪－－當月廣義貨幣（Ｍ２）餘額同比增１２％

，錄逾六年最快；但新增人幣貸款卻遠遜預期，社會融資增量更錄六年新低；簡而言之，即是天

量流動性淤積或空轉。何解？玄機就在信心二字。

耐人尋味的是，官媒《人民網》在７月數據發布前三天曾引述專家稱，人行料將重點控

制通脹，短期不太可能出現政策性降息。不過就在周一，央媽就出其不意宣布下調中期借貸款便

利（ＭＬＦ）及７天期逆回購中標利率各１０基點，被形容為打響下半年政策加碼穩增長的第一

槍。



＊慎防「哀莫大於心死」＊



周二（１６日），央媽旗下《金融時報》再指，「需要出台更多刺激措施來提振經濟增長

」，而離岸人幣一度低見６﹒８１９９，相當於較上周五（１２日）高點急挫逾千點。

除了容忍離岸價跌穿６﹒８心理關口，面對房地產這個昔日增長引擎熄火，「救項目不

救房企」的方向亦似轉向。最新消息指，國資背景的中債信用增進公司將向龍湖等示範房企提供

中票全額擔保，而龍湖已確定最早本月在銀行間市場發行不超過１５億元人民幣中期票據。

部分地產商獲融資綠燈支持，刺激內房周二早盤股債齊升。聯想央媽早在１月就已警告

「市場關切落空了，落空了就不關切了，不關切就哀莫大於心死，後面的事就難辦了」，再回想

日本「失落二十年」的例子，下一個觀察點是，在深圳、南京、蘇州等地遭叫停或流傳的「零首

付」、「低首付」，會否最終獲監管放行。

