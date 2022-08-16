【內房困局】龍湖計劃發１５億人幣中期票據，中債信用提供擔保

《經濟通通訊社１６日專訊》據了解，龍湖集團（００９６０）正計劃發行一筆１５億元（

人民幣．下同）的中期票據，中債信用增進投資股份有限公司（簡稱：中債信用）將提供全額擔

保不可撤銷連帶責任保證擔保。

中債信用是中國首家專業債券信用增進機構。２００９年９月，在人民銀行指導下，由中國

銀行間市場交易商協會、聯合中國石油天然氣集團、國網英大國際控股集團、中國中化股份有限

公司、北京國有資本運營管理有限公司、首鋼集團有限公司、中銀投資資產管理有限公司共同發

起成立。

外媒早前引述消息人士報道，中國金融監管部門推出新措施緩解內房流動性壓力，由國有增

信機構－－中債信用對民營房企發債開展效力更強的「全額不可撤銷擔保」。部份債券有望在本

月底中期業績發布截止日前完成發行，涉旭輝控股集團（００８８４）、碧桂園（０２００７）

、龍湖集團（００９６０）、遠洋集團（０３３７７）、新城控股（滬：６０１１５５）等示範

民營房企。



＊分析：市場目前仍持觀望態度＊



彭博行業研究中國房地產行業高級信貸分析師樊植全表示，由國有機構作出擔保屬好消息，

但只有５間內房受惠，加上行業本身已不太樂觀，因此市場目前持觀望態度。同時，措施力度要

視乎內房發行的在岸債規模有幾大、是一次性措施還是進行多次的中期措施，重點是能否重拾市

場對內房商及行業的信心。

他又指，今次措施亦試圖紓緩部分內房再融資問題，但情況更為複雜的境外債再融資及爛尾

樓問題仍有待處理，而內房財務表現不佳，加上內地經濟有下行壓力，認為整個行業危機仍需時

解決。（ｃａ）

