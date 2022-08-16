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16/08/2022 10:10

【新冠肺炎】劉宇隆：染疫幼童若變重症，難百分百復原或有後遺症

　　《經濟通通訊社１６日專訊》現嘶哮症的２歲染疫男童，仍在瑪嘉烈醫院深切治療部留醫，
需要繼續插喉。政府專家顧問、港大醫學院兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆提醒，家長千萬
別以為香港醫療系統可以應付這類重症個案，強調患者即使接受足夠治療，百分百復原的機會都
較低，可能會出現很多後遺症。
　
＊打疫苗是最有效避免嘶哮症方法＊
　
　　劉宇隆在一個電台節目表示，兒童有嘶哮症的成因，相信涉及個人化原因，最有效的避免方
法是打疫苗。他指出，幼童的氣管較窄，發炎令氣管更窄，吸氣時氣管因柔軟而塌下，導致發出
嘶哮的聲音，因此家長應留意小朋友情況不尋常，呼吸不順等情況，便應盡快求醫。
　
＊嬰幼兒日均接種４００劑疫苗，只屬最低消費＊
　
　　劉宇隆又表示，目前６個月大至３歲嬰幼兒的新冠疫苗接種率不足４％，如果接種數字每周
上升２個百分點，到年底亦都只有約４０％嬰幼兒已接種。他表示，明白政府不制訂接種目標，
是不想「綁手綁腳」，但現時嬰幼兒的日均接種劑量只得約４００針，是「最低消費」，期望每
日有６００名嬰幼兒打針，才有望在年底前，將接種率推高到５０至６０％。（ｃｌ）　　
　
　

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