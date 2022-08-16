【新冠肺炎】申訴專員趙慧賢曾與初步確診者接觸，現正居家檢疫

《經濟通通訊社１６日專訊》申訴專員公署表示，申訴專員趙慧賢因曾與初步確診２０１９
冠狀病毒病人士接觸，正按衞生署衞生防護中心指引進行家居檢疫，期間會在家工作。
趙慧賢有定期進行新冠病毒快速抗原測試，今日亦曾進行新冠病毒快速抗原測試，結果均為
陰性。（ｃｌ）
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