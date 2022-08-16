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16/08/2022 14:22

【香港政情】上年度５１公務員遭免職，政府將更果斷處理不當行為

　　《經濟通通訊社１６日專訊》公務員事務局表示，在２０１７╱１８至２０２１╱２２的五
個財政年度，共有１１２４名公務員因干犯嚴重不當或被裁定干犯刑事罪行，而須接受正式紀律
行動和懲處，當中有１５５人被免職。在２０２１╱２２財政年度中，公務員被免職個案有５１
宗，當局指往後會繼續要求各部門採取更果斷的行動，盡速處理公務員的不當行為。
　
＊７０人被下令退休＊
　
　　局方向立法會提交的文件指，對於表現持續欠佳或因種種原因令政府對其執行公職失去信心
的人員，政府可根據相關條例，即「第１２條行動」，基於公眾利益而著令這些公務員退休，終
止聘用有關人員，該類個案在去年有７０宗，都涉及拒絕簽署聲明的個案。政府往後會給部門更
清晰的指引，在有需要的情形下，更積極採取「第１２條行動」。
　
＊加強審視試用期公務員＊
　
　　同時，政府已加強審視處於試用期的公務員，包括工作表現、能力、潛質和品行，如果當局
認為試用人員品格、性情欠佳、行為不當、辦事效率欠佳，或其他原因而不應繼續留任，可根據
條例終止有關聘用或拒絕批准通過試用期，過去３年共有５９名試用人員被終止聘用或拒絕批准
通過試用期。
　　政府表示，往後會給部門更清晰的指引，在有需要的情形下，更積極採取「第１２條行動」
。政府強調對於公務員的忠誠度，尤其處理試用期的公務員，必定會繼續嚴格把關。（ｃｌ）

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