【外圍經濟】蘋果督促員工重返辦公室，每周至少３天

《經濟通通訊社１６日專訊》蘋果公司在新冠疫情後，再一次嘗試督促員工返公司工作。管

理層為公司員工設定了９月５日的最後期限，要求他們每周至少在辦公室工作３天。

但公司亦做出了讓步，僅要求員工在包括周二和周四的三天在辦公室工作，實際安排將由各

個團隊決定。這與蘋果最初的計劃有所不同，原計劃要求固定在周一、周二和周四在辦公室工作

。蘋果發言人拒絕就更新後的最後期限置評。（ｒｃ）

