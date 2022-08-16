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16/08/2022 09:41

【外圍經濟】蘋果督促員工重返辦公室，每周至少３天

　　《經濟通通訊社１６日專訊》蘋果公司在新冠疫情後，再一次嘗試督促員工返公司工作。管
理層為公司員工設定了９月５日的最後期限，要求他們每周至少在辦公室工作３天。
　　但公司亦做出了讓步，僅要求員工在包括周二和周四的三天在辦公室工作，實際安排將由各
個團隊決定。這與蘋果最初的計劃有所不同，原計劃要求固定在周一、周二和周四在辦公室工作
。蘋果發言人拒絕就更新後的最後期限置評。（ｒｃ）

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