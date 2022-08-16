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16/08/2022 13:10

【外圍經濟】美國不會向阿富汗央行發放遭凍結的３５億美元

　　《經濟通通訊社１６日專訊》美國國務院發言人普賴斯（Ｎｅｄ　Ｐｒｉｃｅ）表示，美國
沒有計劃向阿富汗中央銀行釋放３５億美元的凍結資金，但將尋找直接造福該國人民的方法。
　　他表示，美國不相信該銀行會明智地使用這筆錢或防止其落入恐怖分子手中。一年前美軍從
阿富汗撤出，阿國政府被塔利班接管後，這些資產被凍結。美國官員一直在烏茲別克與塔利班領
導人會面，希望可以達到協議。（ｒｃ）

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