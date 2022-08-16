【外圍經濟】傳蘋果解僱上百名合約招聘人員

《經濟通通訊社１６日專訊》外電引述知情人士表示，蘋果公司在過去一周解僱了約１００

名以合約形式聘用的招聘人員，反映公司控制招聘和支出，並顯示公司業績正在放緩。

不過，蘋果仍留住全職的招聘人員。蘋果發言人拒絕發表評論。根據網站

Ｌａｙｏｆｆｓ﹒ｆｙｉ的數據，第二季度全球４６７家公司共裁減了３７０００多個職位。相

比之下，去年同期不到３千人。（ｒｃ）

