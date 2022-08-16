【外圍經濟】英國《金融時報》：Ｅｌｌｉｏｔｔ幾乎賣光軟銀股票

《經濟通通訊社１６日專訊》英國《金融時報》引用知情人士，表示對沖基金

Ｅｌｌｉｏｔｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ幾乎賣光了其在軟銀持有的所有頭寸。

英國《金融時報》稱，無法得知Ｅｌｌｉｏｔｔ拋售的確切規模和時間，但可能發生在今年

早些時候。Ｅｌｌｉｏｔｔ拒絕對報道發表評論。（ｒｃ）

