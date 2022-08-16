  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

16/08/2022 14:57

【外圍經濟】英國《金融時報》：Ｅｌｌｉｏｔｔ幾乎賣光軟銀股票

　　《經濟通通訊社１６日專訊》英國《金融時報》引用知情人士，表示對沖基金
Ｅｌｌｉｏｔｔ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ幾乎賣光了其在軟銀持有的所有頭寸。
　　英國《金融時報》稱，無法得知Ｅｌｌｉｏｔｔ拋售的確切規模和時間，但可能發生在今年
早些時候。Ｅｌｌｉｏｔｔ拒絕對報道發表評論。（ｒｃ）

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章FOCUS16/08/2022
【FOCUS】意外降息+融資擔保　增量工具試探頻閃
人氣文章財經熱話16/08/2022
【內房有救?】傳當局全額擔保助發債　內房急升龍湖碧桂園飆逾一成
人氣文章財經熱話16/08/2022
【人民幣】離岸人民幣曾穿6.8　東亞黃燕娥拆解人幣短期走勢！
人氣文章財經熱話16/08/2022
【油價急跌】油價仍未見底？中海油終極最後防線！
人氣文章大行報告16/08/2022
【大行炒D乜】閱文績曳大行即降目標價　click入嚟睇下
人氣文章中國故事16/08/2022
【上海特寫】長三角一體化完成88項制度創新　打通區域資源共享
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【etnet Chill賞你】Blackmores 活性維他命C® 1000

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金