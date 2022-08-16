【外圍經濟】高盛看漲瑞郎，歐盟面臨經濟衰退風險

《經濟通通訊社１６日專訊》根據高盛周一的研究報告，瑞郎兌歐元正在走強，短期內不太
可能結束。
高盛外匯分析師Ｍｉｃｈａｅｌ Ｃａｈｉｌｌ表示，這在一定程度上是因為瑞士央行放棄
了弱化匯率的寬鬆政策，不會動搖以激進加息抗通脹的路線。瑞郎走強使歐元和瑞郎之間的實際
有效匯率回到了負利率時代大部分時間的水平。
報告認為，如果歐元區近期陷入衰退，歐元兌瑞郎有可能接近０﹒９０基至跌破０﹒９０。
（ｒｃ）
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