【企業盈警】Ｃ－ＬＩＮＫ（０１４６３）料中期盈轉虧４０萬令吉

《經濟通通訊社１６日專訊》Ｃ－ＬＩＮＫ（０１４６３）公布，預期截至６月３０日止中
期虧損約４０萬令吉，去年同期純利１９０萬令吉。
該集團指，預期由純利轉為虧損淨額主因期內業務擴張而產生的員工成本及研發成本增加。
該集團預期於本月底公布業績。（ｗｈ）
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