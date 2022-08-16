【企業盈警】三寶科技（０１７０８）料中期虧損最多８００萬人幣

《經濟通通訊社１６日專訊》三寶科技（０１７０８）公布，預期截至６月３０日止中期虧

損６００萬至８００萬元人民幣，比去年同期虧損３０８萬元人民幣有所擴大。

該集團指，有關虧損主要歸因於受新型冠狀病毒疫情反覆衝擊的影響，部分省市實行封閉式

管理，部分項目招標延遲或被逼取消，工程開工延緩，市場競爭加劇，從而導致整體營業收入和

利潤水平受到較大影響。

該集團預期於本月３０日前公布業績。（ｗｈ）

