【企業盈喜】偉業控股（０１５７０）料中期盈轉賺３５００萬人幣

《經濟通通訊社１６日專訊》偉業控股（０１５７０）公布，預期截至６月３０日止中期盈

利約３５００萬元人民幣，去年同期虧損９０００萬元人民幣。

該集團指，轉虧為盈主因物業項目如期交付使物業開發收入上升，以及行政費用因管控成本

而減少。

該集團預期於本月底公布業績。（ｗｈ）

