【企業盈警】西部水泥（０２２３３）料中期盈利跌最多４５％

《經濟通通訊社１６日專訊》西部水泥（０２２３３）公布，預期截至６月３０日止中期盈

利跌約４０％至４５％。

該集團指，純利下跌主因外匯收益由去年同期逾３億元（人民幣．下同）大降至２７５０萬

元、融資成本升７３３０萬元，以及期內沒有去年同期出售聯營公司收益７９３０萬元。

該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

