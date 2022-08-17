【新冠肺炎】美國第一夫人確診新冠肺炎

《經濟通通訊社１７日專訊》美國第一夫人吉爾確診新冠檢測肺炎，症狀中度，將被隔離至

少五天，並服用新冠口服藥Ｐａｘｌｏｖｉｄ。她的辦公室周二（１６日）發表聲明指，７１歲

的吉爾在周一的新冠檢測呈陰性，但深夜開始出現感冒症狀，接受核酸檢測結果呈陽性。總統拜

登上月曾感染新冠病毒，至同月下旬第二度確診。（ｊｆ）

