【新冠肺炎】美國第一夫人確診新冠肺炎

《經濟通通訊社１７日專訊》美國第一夫人吉爾確診新冠檢測肺炎，症狀中度，將被隔離至
少五天，並服用新冠口服藥Ｐａｘｌｏｖｉｄ。她的辦公室周二（１６日）發表聲明指，７１歲
的吉爾在周一的新冠檢測呈陰性，但深夜開始出現感冒症狀，接受核酸檢測結果呈陽性。總統拜
登上月曾感染新冠病毒，至同月下旬第二度確診。（ｊｆ）
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