【外圍經濟】新西蘭第４度加息５０基點至３厘，為７年最高

《經濟通通訊社１７日專訊》新西蘭央行周三（１７日）在貨幣政策會議上，第４度將主要

利率上調５０個基點，至７年來最高的３厘，符合市場預期。

該國央行委員一致支持繼續採取緊縮貨幣政策以保持價格穩定，並促進最大程度的可持續就

業，直到確信通脹回到每年１－３％的目標範圍內。

該國央行在為期１０個月的緊縮周期已經合共加息２﹒７５個百分點，超過了美國聯儲局的

２﹒２５個百分點。（ｊｆ）

