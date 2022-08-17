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17/08/2022 10:19

【外圍經濟】新西蘭第４度加息５０基點至３厘，為７年最高

　　《經濟通通訊社１７日專訊》新西蘭央行周三（１７日）在貨幣政策會議上，第４度將主要
利率上調５０個基點，至７年來最高的３厘，符合市場預期。
　　該國央行委員一致支持繼續採取緊縮貨幣政策以保持價格穩定，並促進最大程度的可持續就
業，直到確信通脹回到每年１－３％的目標範圍內。
　　該國央行在為期１０個月的緊縮周期已經合共加息２﹒７５個百分點，超過了美國聯儲局的
２﹒２５個百分點。（ｊｆ）

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