【外圍經濟】英７月ＣＰＩ按年升１０﹒１％超預期，創４０年新高

《經濟通通訊社１７日專訊》英國７月消費者價格指數（ＣＰＩ）按年升１０﹒１％，超出

市場預期的９﹒８％，前值９﹒４％，為４０年最高，為英倫銀行帶來進一步加息壓力。英倫銀

行預測在能源價格推動下，通脹將在今年稍後突破１３％，而英國經濟將在第四季陷入衰退，並

持續至２０２４年初。（ｊｆ）

