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17/08/2022 08:57

【虛幣世界】主流加密貨幣繼續防守，迷因幣反彈

　　《經濟通通訊社１７日專訊》主流加密貨幣繼續處於防守位置，其中比特幣突破２５０００
美元關口後回落，目前處於２４０００美元關口附近，而迷因幣（ＭＥＭＥ　ＣＯＩＮ）則錄得
不錯升幅，ＤＯＧＥ和ＳＨＩＢ　繼續近期飆升，分別上漲超過１３％和３％，消息指近期
ＤＯＧＥ及ＳＨＩＢ臨近期貨結算，涉及金額２５００萬美元，因此反彈預計是要「殺熊」。
　　外匯Ｏａｎｄａ　高級市場分析師Ｅｄｗａｒｄ　Ｍｏｙａ表示，最近的加密貨幣反彈已經
碰壁，因為散戶交易者繼續「流血」，而機構投資者亦視技術指標而出手，而比特幣還不能突破
久久未能企穩２５０００美元的水平，但似乎在保持看漲軌跡。
　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報２４０１３﹒８６元（美元．下同），升０﹒６６％
（２４小時比較．下同）；以太幣現報１８９８﹒００元，升１﹒１４％；艾達幣報
０﹒５５９９元，升０﹒５４％；瑞波幣報０﹒３８４８元，升２﹒０７％。（ｕｌ）
　
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