【企業盈警】ＴＥＡＭＷＡＹ（１２３９）料中期虧損縮最多２５％

《經濟通通訊社１７日專訊》ＴＥＡＭＷＡＹ（０１２３９）發盈警，預計上半年錄得的虧

損較２０２１年中期虧損約２６８５萬元人幣減少約２０％至２５％。

該預期減少乃主要由於銷量及售價上升導致收入增加所致，而該增加部分被並無２０２１中

期的出售附屬公司之收益３２４萬元人幣所抵銷。（ａｃ）

