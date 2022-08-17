【企業盈警】路勁（１０９８）料中期少賺７２％－７５％

《經濟通通訊社１７日專訊》路勁（０１０９８）發盈警，預期今年上半年錄純利８０００

萬至９０００萬元，而去年同期純利為３﹒２５億元，即按年減少７２﹒３％－７５﹒４％。

該公司指，純利下跌主要由於期內人民幣大幅貶值而錄得約５億元之匯兌虧損。撇除匯兌虧

損之影響，期內純利將超過５﹒５億元。（ａｃ）

