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17/08/2022 19:08

【北水炒Ｄ乜】淨流出８﹒１億人幣，買中國電力沽美團

　　《經濟通通訊社１７日專訊》今日恒指高開１６５點，報１９９９５點。最高升２３９點報
２００６９點，最低跌２９點報１９８００點。恒指收報１９９２２點，升９１點或０﹒４６％

　　按額度計算，北水全日淨流出８﹒１億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是中國電力
（０２３８０）、旭輝控股集團（００８８４）、比亞迪股份（０１２１１）；淨賣出最多的依
次是美團（０３６９０）、恒生中國企業（０２８２８）、快手（０１０２４）。
　　主板成交８４１﹒９５億元減少１４﹒７％。其中港股通成交１９２﹒９億元，佔總成交
２２﹒９％。
　
＊浙江寧波３３００多家企業錯峰用電讓電於民＊
　
　　川渝對工業用電拉閘後，近期持續遭受熱浪侵襲的經濟重鎮浙江亦陷入電荒。據《央視》報
道，浙江寧波３３００多家企業調整生產作業時間，錯峰用電，讓電於民。電力部門則根據企業
削減用電負荷量，對企業予以補貼。雙方合力，確保高溫下的用電需求。
　　中國電力升８﹒１７％報４﹒５元，北水淨買入３﹒１億元；旭輝控股集團升４﹒７６％報
２﹒２元，北水淨買入１﹒１億元；比亞迪股份升１﹒４％報２８８﹒８元，北水淨買入０﹒６
億元。
　　美團升３﹒３４％報１７０元，北水淨賣出１０﹒７億元；恒生中國企業升０﹒２９％報
６８﹒９４元，北水淨賣出１０﹒１億元；快手跌０﹒２８％報７１﹒７元，北水淨賣出５﹒４
億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國電力　　　（０２３８０）　　　　　　３﹒１３
　　旭輝控股集團　（００８８４）　　　　　　１﹒０６
　　比亞迪股份　　（０１２１１）　　　　　　０﹒５６
　　碧桂園服務　　（０６０９８）　　　　　　０﹒１２
　　中國電信　　　（００７２８）　　　　　　０﹒０８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　
　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團　　　　　（０３６９０）　　　　－１０﹒６８
　　恒生中國企業　（０２８２８）　　　　－１０﹒０７
　　快手　　　　　（０１０２４）　　　　　－５﹒４３
　　騰訊控股　　　（００７００）　　　　　－３﹒８９
　　華潤啤酒　　　（００２９１）　　　　　－１﹒３１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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