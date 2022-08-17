【北水炒Ｄ乜】淨流出８﹒１億人幣，買中國電力沽美團

《經濟通通訊社１７日專訊》今日恒指高開１６５點，報１９９９５點。最高升２３９點報
２００６９點，最低跌２９點報１９８００點。恒指收報１９９２２點，升９１點或０﹒４６％
。
按額度計算，北水全日淨流出８﹒１億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是中國電力
（０２３８０）、旭輝控股集團（００８８４）、比亞迪股份（０１２１１）；淨賣出最多的依
次是美團（０３６９０）、恒生中國企業（０２８２８）、快手（０１０２４）。
主板成交８４１﹒９５億元減少１４﹒７％。其中港股通成交１９２﹒９億元，佔總成交
２２﹒９％。
＊浙江寧波３３００多家企業錯峰用電讓電於民＊
川渝對工業用電拉閘後，近期持續遭受熱浪侵襲的經濟重鎮浙江亦陷入電荒。據《央視》報
道，浙江寧波３３００多家企業調整生產作業時間，錯峰用電，讓電於民。電力部門則根據企業
削減用電負荷量，對企業予以補貼。雙方合力，確保高溫下的用電需求。
中國電力升８﹒１７％報４﹒５元，北水淨買入３﹒１億元；旭輝控股集團升４﹒７６％報
２﹒２元，北水淨買入１﹒１億元；比亞迪股份升１﹒４％報２８８﹒８元，北水淨買入０﹒６
億元。
美團升３﹒３４％報１７０元，北水淨賣出１０﹒７億元；恒生中國企業升０﹒２９％報
６８﹒９４元，北水淨賣出１０﹒１億元；快手跌０﹒２８％報７１﹒７元，北水淨賣出５﹒４
億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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中國電力 （０２３８０） ３﹒１３
旭輝控股集團 （００８８４） １﹒０６
比亞迪股份 （０１２１１） ０﹒５６
碧桂園服務 （０６０９８） ０﹒１２
中國電信 （００７２８） ０﹒０８
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淨賣出最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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美團 （０３６９０） －１０﹒６８
恒生中國企業 （０２８２８） －１０﹒０７
快手 （０１０２４） －５﹒４３
騰訊控股 （００７００） －３﹒８９
華潤啤酒 （００２９１） －１﹒３１
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