【夜期時段】即月期指最新報１９９０６點，無升跌，低水１６點

《經濟通通訊社１７日專訊》即月期指在夜期時段開市報１９８９２點，跌１４點，低水

３０點，最新報１９９０６點，無升跌，低水１６點，合約成交２６１張。

即月國指期貨在夜期時段開市報６８１４點，升５６點，高水５９點，最新報６７６５點，

升７點，高水１０點，合約成交２６１張。

