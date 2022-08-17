【通關在望】據報本港正研閉環管理，旅客可在港隔離後入境內地

《經濟通通訊社１７日專訊》據《香港經濟日報》專欄引述消息人士指，香港正研究通過閉
環管理，讓旅客在香港完成隔離後入境內地。政務司司長陳國基今日將在立法會前廳交流會上與
議員討論該計劃，並就此與內地有關部門商討。
民建聯今年初曾提出利用方艙醫院作為「逆向隔離」措施，讓港人入住進行隔離，再閉環式
回內地。特首李家超上月底亦表明，正研究一些隔離設施。（ｓｌ）
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