【企業盈喜】南華集團控股（４１３）料中期虧轉盈，賺３７００萬

《經濟通通訊社１７日專訊》南華集團控股（００４１３）發盈喜，預期截至今年６月底止
六個月錄得綜合溢利約３７００萬元，而２０２１年同期則錄得綜合虧損約１﹒０９億元。
集團認為，此乃主要由於集團玩具製造業務於期內受惠於主要客戶需求增加及生產成本下降
導致利潤率提高，導致業績有所改善。（ｓｌ）
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