【香港政情】梁君彥：逾７０議員出席前廳交流會，關注衞生黑點

《經濟通通訊社１７日專訊》第二次立法會前廳交流會今日早上舉行，政務司長陳國基帶領

多名司局長到立法會與議員交流。立法會主席梁君彥會後表示，超過７０位議員出席前廳交流會

，休會期間議員仍落區收集意見，為政府提供建議。他表示上次交流會討論很多經濟和通關問題

，感到意猶未盡，今次與９位官員討論本港衞生黑點問題，議員提供了不同意見，政府將繼續舉

行交流會，希望會有好的成果。



＊陳國基：打擊衞生黑點計劃會持續進行＊



政務司長陳國基表示，前廳交流會令司長更易聽到議員對各項議題的意見，第一部分討論上

周五（１２日）公布，由政務副司長卓永興帶領的「地區事務統籌工作小組」，第一階段「打擊

衞生黑點計劃」為期３個月，將強化日常清潔、宣傳教育及加大執法力度，他強調計劃有持續性

，將建立標準運作模式，力求完善本港環境衞生。

交流會第二部份進行分組討論，議題包括防疫政策及措施、青年發展及地區工作、加強各階

層的教育，以及深化大灣區交流合作等，各司局長向議員解釋各自負責的工作範圍及政策，亦聽

取他們的意見，期望制訂政策時，更符合市民的關注。陳國基認為交流會讓官員較容易聽取議員

意見，安排非常好，一定會繼續舉辦。



＊卓永興：認同須全面檢討法例＊



卓永興表示，「打擊衞生黑點計劃」有１８位議員發表意見，包括垃圾棄置、單車問題、鼠

患、蚊患和天花滲水等，相當有建設性，同時亦藉此機會向議員解釋對問題的想法，認同須全面

檢討法例，有需要提高罰則，又指６００個衞生黑點非鉅細無遺，日後會加以跟進。（ｈｙ）

