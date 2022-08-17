【新冠肺炎】本港新增５７５７宗確診個案，再多４名患者死亡

《經濟通通訊社１７日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，本港新增

５７５７宗新冠肺炎確診個案，本地個案５５６３宗，當中２１６７宗核酸檢測陽性，３３９６

宗快測經覆檢陽性，另有１９４宗輸入個案，當中８９宗在機場發現，５４宗在檢疫酒店發現，

５１宗離開檢疫酒店後確診。

輸入個案來自４３個國家，５個國家有１０宗或以上個案，包括泰國、英國、美國、印度和

菲律賓。



＊３名死者未完成打３針＊



醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，昨日新增４宗死亡個案，涉２男２女，

年齡介乎５２至９６歲，３位未完成３針，包括５２歲女，無打針，本身有肝癌，擴散至淋巴，

８月３日因肚脹、黃膽入院，核酸檢測陽性，ＣＴ值１９，當局處方新冠口服藥，並處理肝癌引

致的肚脹，８月１１日轉往靈實醫院，昨日離世；６９歲男，已打兩針，做過器官移植，患淋巴

癌正做化驗，因氣喘送往威院，快測陽性，核酸檢測ＣＴ值１５﹒７，當局處方新冠藥，因淋巴

癌情況轉差昨日離世；８９歲男，已打三針，患前列腺癌，７月２３日因發燒、咳嗽、有痰送往

急症室，核酸檢測ＣＴ值１８﹒５，７月２８日送往屯門醫院，昨日離世；９６歲女，已打兩針

，有高血壓等長期病，８月１５日因發燒、咳嗽、有痰送往威院急症室，兩邊肺花，昨日離世。

劉家獻指，一名離世癌症病人沒有接種新冠疫苗，反映或有人認為身體差不應打疫苗，他強

調這個想法是錯的，因他們抵抗力差，更要打疫苗預防新冠肺炎。



＊新增４間院舍爆疫＊



歐家榮表示，新增４間院舍爆疫，包括３間安老院舍，涉９名院友及２名職員，１間殘疾人

士院舍，涉１名院友，共９４名院友列為密切接觸者。（ｈｙ）

