【新冠肺炎】學校呈報７４宗個案，４間學校個別班級須停課一周

《經濟通通訊社１７日專訊》本港新冠肺炎疫情持續。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫

生歐家榮表示，學校呈報７４宗個案，涉４８間學校，包括３８間幼稚園及幼兒中心、４間小學

及６間中學。過去七日１４間學校有兩宗或以上個案，大部分為幼稚園及幼兒中心。

４間學校個別班級須停課一周，包括觀塘香港青年協會鄭堅固幼稚園、西貢欣研幼稚園及維

多利亞（何文田）國際幼兒園等。（ｈｙ）

