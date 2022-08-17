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17/08/2022 16:48

【新冠肺炎】學校呈報７４宗個案，４間學校個別班級須停課一周

　　《經濟通通訊社１７日專訊》本港新冠肺炎疫情持續。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫
生歐家榮表示，學校呈報７４宗個案，涉４８間學校，包括３８間幼稚園及幼兒中心、４間小學
及６間中學。過去七日１４間學校有兩宗或以上個案，大部分為幼稚園及幼兒中心。
　　４間學校個別班級須停課一周，包括觀塘香港青年協會鄭堅固幼稚園、西貢欣研幼稚園及維
多利亞（何文田）國際幼兒園等。（ｈｙ）

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