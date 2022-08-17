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17/08/2022 09:19

【聚焦人幣】人幣中間價續貶１３３點子，報６﹒７８６３三個月低

　　《經濟通通訊社１７日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７８６３，
較上個交易日跌１３３點子，錄兩連跌，創５月１６日以來三個月新低，上個交易日報
６﹒７７３０。
　　在最新經濟數據顯示通脹可能觸頂情況下，市場正等待美國當地時間周三（１７日）公布的
聯儲局貨幣政策會議紀要。美匯指數周二（１６日）持穩，紐約尾盤報１０６﹒４９點。市場目
前預計９月加息５０基點的機率達到６０％，加息７５個基點的機率下降至４０％。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒７８６３　＋１３３﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　６﹒９０２５　＋２０９﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒０５２６　－３７２﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８６５６　　＋１４﹒５０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒２１０３　＋４５７﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒７６２７　　＋９４﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒３０３１　　－４６﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒９２３５　　＋８７﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　７﹒１４６３　－１４８﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒２８２８　＋３５３﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６５７９　　　－２﹒３０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　　９﹒００４６　－４５０﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒４１４２　－１１７﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１９２﹒８８００　　－１２﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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