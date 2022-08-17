【聚焦人幣】人幣中間價續貶１３３點子，報６﹒７８６３三個月低

《經濟通通訊社１７日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７８６３，

較上個交易日跌１３３點子，錄兩連跌，創５月１６日以來三個月新低，上個交易日報

６﹒７７３０。

在最新經濟數據顯示通脹可能觸頂情況下，市場正等待美國當地時間周三（１７日）公布的

聯儲局貨幣政策會議紀要。美匯指數周二（１６日）持穩，紐約尾盤報１０６﹒４９點。市場目

前預計９月加息５０基點的機率達到６０％，加息７５個基點的機率下降至４０％。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒７８６３ ＋１３３﹒００

１歐元╱人民幣 ６﹒９０２５ ＋２０９﹒００

１００日圓╱人民幣 ５﹒０５２６ －３７２﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８６５６ ＋１４﹒５０

１英鎊╱人民幣 ８﹒２１０３ ＋４５７﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒７６２７ ＋９４﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒３０３１ －４６﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒９２３５ ＋８７﹒００

１瑞郎╱人民幣 ７﹒１４６３ －１４８﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒２８２８ ＋３５３﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６５７９ －２﹒３０

１人民幣╱俄羅斯盧布 ９﹒００４６ －４５０﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒４１４２ －１１７﹒００

１人民幣╱韓元 １９２﹒８８００ －１２﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

