【限電停產】寧德時代傳工廠停產股價仍升，表列限電相關股表現

《經濟通通訊社１７日專訊》據內媒引述知情人士報道，寧德時代（深：３００７５０）主

要鋰電池生產基地之一的四川宜賓工廠因限電停產，停產時間從８月１５日至８月２０日，但寧

德時代未有就報道內容作出回應。寧德時代現價仍升０﹒８％，報５２７﹒９元人民幣。

作為西部經濟大省的四川省，昨日（１６日）遭國務院總理李克強點名要求勇挑大樑，發揮

穩經濟關鍵支撐作用，完成財政上繳任務，但該省因旱情持續，長江武漢段水位創歷史同期最低

，導致無水可發電。水利部長江水利委員會昨日發布調度令，調度三峽水庫於當日起向長江中下

游補水。

再有多家Ａ股公司發公告宣布限產消息，相關股集體跌，其中雷電微力

（深：３０１０５０）跌３﹒４％，匯源通信（深：０００５８６）跌２﹒７％，天原股份

（深：００２３８６）跌１﹒８％，天奧電子（深：００２９３５）跌１﹒７％，新金路

（深：０００５１０）跌１﹒６％。



已確認停產或部分停產之Ａ股公司表現：

股份（編號） 現價（元人民幣） 變幅（％）

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雷電微力（深：３０１０５０） ９９﹒２７元 跌３﹒３９％

匯源通信（深：０００５８６） ９﹒２４元 跌２﹒７４％

天奧電子（深：００２９３５） ２３﹒２７元 跌１﹒６９％

天原股份（深：００２３８６） ９﹒６５元 跌１﹒８３％

新金路（深：０００５１０） ６﹒６３元 跌１﹒６３％

浩物股份（深：０００７５７） ４﹒８３元 跌１﹒０２％

瀘天化（深：０００９１２） ５﹒６３元 升９﹒９６％

四川美豐（深：０００７３１） １０﹒０３元 跌０﹒３％

國光股份（深：００２７４９） １０﹒９元 跌１﹒１８％

四川金頂（滬：６００６７８） ５﹒９７元 升０﹒１７％

中孚實業（滬：６００５９５） ３﹒９８元 升０﹒５１％

京東方Ａ（深：０００７２５） ３﹒９２元 升０﹒２６％

萬訊自控（深：３００１１２） １２﹒０８元 跌５﹒２５％

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（ｅｙ）

