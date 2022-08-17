【新冠肺炎】上海昨日再發現４例新冠無症狀感染者

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１７日上海專電》上海衛健委通報，上海昨日無新增本土新

冠肺炎確診病例，新增本土無症狀感染者４例，均在隔離管控中發現。新增境外輸入性新冠肺炎

確診病例７例和無症狀感染者３例，均在閉環管控中發現。截至目前，上海共有８個高風險區、

１１個中風險區。

