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17/08/2022 09:04

【新冠肺炎】上海昨日再發現４例新冠無症狀感染者

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１７日上海專電》上海衛健委通報，上海昨日無新增本土新
冠肺炎確診病例，新增本土無症狀感染者４例，均在隔離管控中發現。新增境外輸入性新冠肺炎
確診病例７例和無症狀感染者３例，均在閉環管控中發現。截至目前，上海共有８個高風險區、
１１個中風險區。

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