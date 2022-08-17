【內房困局】龍湖集團回應網傳將於８月底破產：已就謠言報案

《經濟通通訊社１７日專訊》龍湖集團（００９６０）在社交平台１６日發布聲明稱，近日
有人惡意散布「龍湖將於８月底破產」等謠言，對公司的聲譽造成了嚴重損害。
龍湖表示，對於上述惡意中傷企業的行為，集團堅決採取法律手段維護企業合法權益，已於
１６日向當地公安機關報案，公安機關已正式受理此案。（ｄｗ）
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