【內房困局】龍湖集團回應網傳將於８月底破產：已就謠言報案

《經濟通通訊社１７日專訊》龍湖集團（００９６０）在社交平台１６日發布聲明稱，近日

有人惡意散布「龍湖將於８月底破產」等謠言，對公司的聲譽造成了嚴重損害。

龍湖表示，對於上述惡意中傷企業的行為，集團堅決採取法律手段維護企業合法權益，已於

１６日向當地公安機關報案，公安機關已正式受理此案。（ｄｗ）

