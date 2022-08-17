《經濟通通訊社１７日專訊》內地昨日（１６日）新增本土確診及無症狀感染合計２８８８

宗，較前日大增２２％，並創下５月９日以來逾三個月新高。國家衛健委公布，全國昨日報告新

增確診病例６３７宗。其中境外輸入病例７１宗；本土病例５６６宗（海南４８２宗，浙江３５

宗，西藏１６宗，廣東９宗，福建８宗，陝西６宗，四川４宗，青海２宗，北京１宗，江蘇１宗

，山東１宗，雲南１宗），含３３宗由無症狀感染者轉為確診病例。無新增死亡病例。

全國昨日新增無症狀感染者２３９９宗，其中境外輸入７７宗，本土２３２２宗（海南

１１８１宗，西藏６７０宗，新疆３０７宗，兵團５６宗，浙江２２宗，江西１８宗，青海１３

宗，江蘇１０宗，陝西１０宗，湖北６宗，上海４宗，四川４宗，雲南４宗，山東３宗，重慶３

宗，內蒙古２宗，河南２宗，廣東２宗，廣西２宗，北京１宗，貴州１宗，甘肅１宗）。



＊三亞新增陽性病例１１７１宗＊



海南省昨日新增本土確診病例４８２宗，其中三亞市３８０宗、東方市５５宗、樂東縣２１

宗、臨高縣１１宗、陵水縣４宗、萬寧市４宗、儋州市３宗、海口市３宗、五指山市１宗；新增

本土無症狀感染者１１８１宗，其中三亞市７９１宗、樂東縣１６９宗、儋州市１２２宗、東方

市４４宗、萬寧市２７宗、臨高縣１７宗、陵水縣５宗、五指山市５宗、海口市１宗。

海口市自今日早上６時到１８日凌晨１時，在海口市主城區區域實行臨時性靜態管理。

（ｃａ）

