【限電停產】據報豐田汽車合資公司成都工廠停產六日

《經濟通通訊社１７日專訊》作為西部經濟大省的四川省旱情持續，長江武漢段水位創歷史
同期最低，導致無水可發電，該省大部分地區要求企業限電停產、「讓電於民」，對大量企業生
產經營造成影響，當中包括外企。
據《日經》報道，豐田汽車合資公司在成都的工廠亦遭要求暫停生產六日至本周六（２０日
）。報道指，豐田目前已深受晶片短缺之困，若停產繼續下去或影響一些車型在中國的銷售。
（ｅｙ）
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