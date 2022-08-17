【聚焦數據】首七月全國預算收入同比降９﹒２％，支出增６﹒４％

《經濟通通訊社１７日專訊》國家財政部公布，今年１－７月累計，全國一般公共預算收入

１２４９８１億元（人民幣．下同），按自然口徑計算下降９﹒２％，降幅較１－６月收窄１個

百分點；扣除留抵退稅因素後增長３﹒２％。首七月，全國一般公共預算支出１４６７５１億元

，同比增長６﹒４％。

期內，中央一般公共預算收入５７４４１億元，按自然口徑計算下降１１﹒２％，扣除留抵

退稅因素後增長２﹒１％；地方一般公共預算本級收入６７５４０億元，按自然口徑計算下降

７﹒６％，扣除留抵退稅因素後增長４﹒１％。



＊證券交易印花稅收入同比增１１％，土地出讓收入挫逾三成＊



１－７月，全國稅收收入１０２６６７億元，按自然口徑計算下降１３﹒８％，扣除留抵退

稅因素後增長０﹒７％；非稅收入２２３１４億元，比上年同期增長１９﹒９％。其中，企業所

得稅收入３５０４７億元，比上年同期增長２﹒６％。個人所得稅收入９０８４億元，比上年同

期增長８﹒９％。印花稅２９２２億元，比上年同期增長１１﹒１％。其中，證券交易印花稅

１８４７億元，比上年同期增長１１％。

受樓市持續低迷拖累，房地產交易相關稅收和土地出讓收入紛紛下降。１－７月累計，國有

土地使用權出讓收入２８２７９億元，同比下降３１﹒７％；契稅下降２８﹒３％、土地增值稅

下降９﹒２％。（ｗｌ）

