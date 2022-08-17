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即市新聞

17/08/2022 08:48

【限電停產】國家電網稱最大限度支援川渝，水利部急發調度令補水

　　《經濟通通訊社１７日專訊》四川缺電引發工廠停工，歸根究底的原因是因為缺水。四川有
超過７５％發電來自水力，但旱情持續，長江武漢段水位創歷史同期最低，安徽、貴州、重慶等
省市出現江河斷流。水利部表示，長江流域旱情快速發展，已經蔓延至中下游，包括四川、湖北
、湖南、江西等地，耕地受災面積９６７萬畝，８３萬人供水受到影響。水利部長江水利委員會
１６日發布調度令，調度三峽水庫於當日１２時起向長江中下游補水。
　
＊國家電網：將全面挖掘發電潛力＊
　
　　國家電網董事長辛保安到國家電力調度控制中心調研，提出要確保電網安全運行，加強電網
運行監控，組織跨區跨省餘缺互濟，最大限度支援四川及重慶電力供應。
　　辛保安說，入夏以來，部份地區出現持續時間最長、影響範圍最廣的極端高溫天氣，用電負
荷大幅增長，５個區域電網和１９個省級電網負荷屢創新高。當前高溫仍在持續，迎峰度夏工作
正處於最關鍵的階段，呼籲員工確保電力供應安全平穩有序，全面挖掘發電潛力。
　　另外，繼四川後，江蘇部分製造業亦開始輪流限電限產，有電子廠員工表示，部分生產線輪
流間歇運轉，但未有全面停產。有電池生產商就指，接到有關部門通知，要為短期內停電作出準
備。內地傳媒指，江蘇輪流限電限產，對整體企業的影響較小，因江蘇積極從外省購電、跨省協
作供電，今年新能源發電量較去年大幅增加，緩解夏季用電高峰的電力缺口，社會民生用電和重
要用電未有受到限制。（ｃａ）

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