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即市新聞

17/08/2022 08:59

【限電停產】四川限電令衝擊工廠，再有４家Ａ股公司公布臨時停產

　　《經濟通通訊社１７日專訊》四川因氣溫飆高，電力需求超乎原本預期，加上流域乾旱造成
水力發電能力大幅下降。省政府實施緊急限電措施，要求工業用電廠商停產，多間Ａ股發臨時停
產通告，因限電帶來的影響不一。
　　雷電微力（深：３０１０５０）公布，８月１５日起生產線臨時停產，具體復工時間以後續
公告為准。臨時限電停產不會對公司的經營業績產生重大不利影響，公司也將積極與相關部門就
供電保障有關事項保持良好溝通，爭取盡快復產。
　　匯源通信（深：０００５８６）下屬子公司生產線受電力供應緊張的影響，８月１５日至
２０日生產線臨時停產。本次臨時限電會對產品生產造成一定影響，公司將積極與當地相關部門
就供電保障有關事項保持良好溝通，並與客戶保持充分交流，盡量降低本次臨時限電的影響。
　　化工生產商－－四川新金路（深：０００５１０）下屬子公司生產裝置已於８月１５日起臨
時停產，預計停產時間至２０２２年８月２０日。臨時停產會對公司的經營業績產生一定不利影
響，公司將通過調整檢修計劃等方式，降低該事項對公司的影響，並積極做好復產準備。
　　天奧電子（深：００２９３５）公布，位於天奧產業園的生產線８月１５日至２０日臨時停
產。除在天奧產業園的生產線臨時停產外，公司處於正常生產狀態。（ｃａ）

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