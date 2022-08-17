【新冠肺炎】姚柏良：熔斷機制下難吸引郵輪公司重返香港市場

《經濟通通訊社１７日專訊》旅遊界昨天（１６日）與政府開會，商討放寬郵輪旅遊檢疫限

制。 與會的旅遊界立法會議員姚柏良今早在電台節目上表示，郵輪公司及業界最關注熔斷機制

，如果一日仍設熔斷機制，也難以吸引郵輪公司返回香港市場。他提出，如果郵輪公司提供到有

效消毒及防疫等程序，是否仍需要保留熔斷機制。



＊倘放寬，預計最快聖誕出航＊



姚柏良指，即使郵輪公司願意返回香港市場，首先要得到總公司批准，船員及工作人員需要

隔離檢疫等，船隻亦要先完成正在營運的行程，所以即使現在放寬限制，最快都要３個月後才會

有郵輪來港，預計最快都要等到聖誕節。

香港旅行社東主協會會長葉慶寧在另一個電台節目指，昨日會面中，業界提供相關數據作解

釋，讓政府就公海遊作出決策。他相信，若當局放寬防疫規定，郵輪公司會願意返回香港市場。

他認為，郵輪公海遊很安全，因為上船乘客均是香港居民，並已接種新冠疫苗及已做核酸測試，

途中不會有其他地方的人士登船。



＊政策稱會考慮各項因素＊



醫衞局表示，政府代表在會上聽取了業界的關注和意見，會考慮各項因素，包括相關傳播風

險及感染控制需要等，探討是否有空間優化有關防疫規定，以便利相關業務發展。港府在保障市

民健康、並確保有關風險可控的大前提下，致力讓社交經濟活動盡量恢復。（ｃｌ）

