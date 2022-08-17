【新冠肺炎】盧寵茂感謝私院接收醫管局病人，籲病人配合轉介安排

《經濟通通訊社１７日專訊》醫務衞生局局長盧寵茂感謝私家醫院過去數周持續接收由醫管

局轉介的病人，但過去數周有少數公立醫院病人未有同意轉送私家醫院繼續接受治療，盧寵茂強

調，醫管局在轉介前必定會作出專業評估，確保病人情況合適才作出安排，亦不會因此增加收費

。他呼籲病人和家屬積極配合轉介安排，讓醫管局可集中資源妥善應對新冠疫情的挑戰。

盧寵茂指，早前與香港私家醫院聯會代表會面，商討公私營醫院合作，以紓緩公營醫療服務

的壓力，而全數１３間私家醫院均響應呼籲，在首階段騰出３６４張病床，並會視乎實際需要陸

續將病床數目增至約１０００張。經醫管局與私家醫院磋商後，公立醫院已由７月底開始逐步把

病人轉送私家醫院繼續接受治療。

盧寵茂衷心感謝全數１３間私家醫院襄助，特別是聖德肋撒醫院配合醫管局的實際需要，於

８月初調撥更多病床；而香港中文大學醫院亦善用其隔離病房，為新冠病人提供治療。此外，聖

保祿醫院、養和醫院、港怡醫院、播道醫院和香港港安醫院－－荃灣等多間醫院亦積極接收相關

醫管局聯網的病人，照顧不同地區的需求。

醫管局會繼續與私家醫院密切溝通，並理順轉介條件和服務調整等細節，以期縮短處理時間

，讓更多合適的病人盡早於私家醫院接受治療，同時騰出空間讓公立醫院集中資源抗擊疫情。

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