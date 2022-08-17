【國安立法】湯家驊：政治敏感案不設陪審團更凸顯司法公正

《經濟通通訊社１７日專訊》據了解，律政司司長林定國就「民主派初選案」，指示相關訴

訟毋須設陪審團。行政會議成員、資深大律師湯家驊不同意沒有陪審團便會影響司法公正的說法

。他對香港的司法獨立有絕對信心，認為處理如此政治敏感的案件，若不設立陪審團更能突顯司

法公正，而全世界絕大部分國家或地區的司法制度，都不設陪審團。

《香港電台》引述湯家驊表示，在全世界當遇上涉及政治或種族爭拗和敏感的案件時，設立

陪審團審議刑事罪行，不太適合。他舉例，美國遇上政治特別敏感的案件時，檢控一方可能會將

案件調到在另一個州或距離案發地較遠的地方審訊，以減低當地市民影響審訊結果的機會。他指

陪審團成員沒有受過法律訓練，一旦遇上政治敏感案件時，要以絕對法律基礎和原則處事，並摒

棄個人政治傾向，是相當困難的事。

被問到是否日後凡涉及《國安法》的案件都不應設陪審團，湯家驊說，不能一概而論，要視

乎每宗案件和社會的情況，在香港如果一宗案件不設立陪審團，只能是律政司基於國安法條文而

作出相關指示，不能因為律政司認為案件涉及政治敏感而不設立陪審團。（ｃｌ）（ｚｚ）

