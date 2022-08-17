  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

17/08/2022 15:11

【風雲人物】馬斯克表示購買曼聯只是開玩笑

　　《經濟通通訊社１７日專訊》馬斯克表示，他說要收購曼聯其實是在開玩笑，並且不會在市
場上購買任何足球隊。
　　馬斯克之前發推文稱他正在購買這家足球俱樂部，但在大約４個小時後收回了這一說法。
　　馬斯克有使用推特開玩笑和玩弄傳媒的前科。其中最臭名昭著的是２０１８年有關將特斯拉
私有化的推文。這導致了證券欺詐指控，以及包括任命一名推特保姆來批准馬斯克與特斯拉相關
的推文的和解協議。（ｒｃ）

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章FOCUS17/08/2022
【FOCUS】熱浪、乾旱、限電　催生下一個賽道？
人氣文章財經熱話17/08/2022
中電信首派中期息惟僅多賺3%　電訊三寶揀邊隻最好？
人氣文章財經熱話17/08/2022
【減持潮】美團添被減持陰霾　短期區間向下移
人氣文章大行報告17/08/2022
【大行炒D乜】舜宇績後眾行鬥削目標價　摩通最淡睇$110
人氣文章開市Good Morning17/08/2022
熊麗萍：中電信已消化派息料3元有阻力　中資電訊股仍首選中移動
人氣文章財經熱話17/08/2022
【虛幣世界】主流加密貨幣繼續防守，迷因幣反彈
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【etnet Chill賞你】Blackmores 活性維他命C® 1000

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金