【風雲人物】馬斯克表示購買曼聯只是開玩笑

《經濟通通訊社１７日專訊》馬斯克表示，他說要收購曼聯其實是在開玩笑，並且不會在市

場上購買任何足球隊。

馬斯克之前發推文稱他正在購買這家足球俱樂部，但在大約４個小時後收回了這一說法。

馬斯克有使用推特開玩笑和玩弄傳媒的前科。其中最臭名昭著的是２０１８年有關將特斯拉

私有化的推文。這導致了證券欺詐指控，以及包括任命一名推特保姆來批准馬斯克與特斯拉相關

的推文的和解協議。（ｒｃ）

